Новосибирская компания заключила госконтракт на 134 миллиона рублей по фиктивным документам

Обман раскрылся после прокурорской проверки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирская строительная компания заключила госконтракт на 134 миллиона рублей по фиктивным документам. Речь идет о конкурсе на строительстве объектов глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути — Береговой станции Диксон службы НАВТЕКС. Обман раскрылся после прокурорской проверки.

— Весной 2022 года строительная организации направила на конкурс фиктивные документы, якобы подтверждающие соответствие условиям конкурса. Документы содержали сведения о ранее выполненных работах капитального строительства, которые фактически не соответствовали действительности, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Дело возбудили по статье 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание по данной статье 6 месяцев ареста или же штраф до 80 тысяч рублей.

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