Новосибирский чиновник получил два года условно за липовую вырубку деревьев

Экс-главе Станционного сельсовета Новосибирского района дали два года условно за липовый снос аварийных деревьев. Фото: Зеленый Новосибирск

Экс-главе Станционного сельсовета Новосибирского района дали два года условно за липовый снос аварийных деревьев. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в мае 2020 года чиновник заключил с одним из предприятий МУП ЖКХ договор о вырубке аварийных деревьев. Предполагалось, что их вырубят на двух участках.

Бывший глава Станционного сельсовета дал разрешение на вырубку деревьев и подписал акт о том, что работы были выполнены. Общая сумма по договору составила более 137 тысяч рублей. В итоге деньги списались со счета сельсовета.

− В действительности оснований для сноса зеленых насаждений не имелось и эти работы никем не проводились, − рассказали в прокуратуре.

По данному факту возбудили уголовное дело. Чиновника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Деньги вернули в бюджет сельсовета. Подсудимый вину не признал и отметил, что подписал документы по ошибке.

Чиновнику дали два года условно с испытательным сроком два года. Также его хотят лишить права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года.

Приговор еще не вступил в законную силу. Его законность проверит прокуратура района.

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