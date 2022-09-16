В Новосибирской области не могут установить личности 230 погибших

В Новосибирской области не установлены личности 203 трупов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области еще не раскрыли личности 230 погибших. Об этом в пятницу, 16 сентября, КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника руководителя уголовного розыска главного управления МВД России по Новосибирской области Александр Махнёв.

– За все время, еще с 80-х годов, у нас без вести пропавших 516 человек, неопознанных трупов – 230. Разного возраста и пола. Среди них могут быть и жертвы преступлений: по ряду без вести пропавших возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ об убийстве, – сообщил КП-Новосибирск Александр Махнёв.

При этом 503 человека из Новосибирской области официально находятся в федеральном или международном розыске.

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