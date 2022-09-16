В Новосибирске объявили режим черного неба на все выходные

Режим черного неба продлится до 19 сентября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске ввели режим черного неба. По сообщению синоптиков, продлится он все выходные и завершится только к полудню в понедельник.
— С 15:00 часов 16 сентября до 11:00 часов 19 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — передают сообщение Западно-Сибирского Гидрометцентра региональное Минприроды.
Напомним, что вместе с режимом черного неба в город придет и тепло до +24 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается, что с 17 сентября в Новосибирске начнется бабье лето.
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