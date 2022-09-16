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Общество16 сентября 2022 8:42

В Новосибирске объявили режим черного неба на все выходные

Неблагоприятные метеоусловия продлятся до 19 сентября
Надежда КАСЬЯНОВА
Режим черного неба продлится до 19 сентября.

Режим черного неба продлится до 19 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ввели режим черного неба. По сообщению синоптиков, продлится он все выходные и завершится только к полудню в понедельник.

— С 15:00 часов 16 сентября до 11:00 часов 19 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — передают сообщение Западно-Сибирского Гидрометцентра региональное Минприроды.

Напомним, что вместе с режимом черного неба в город придет и тепло до +24 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается, что с 17 сентября в Новосибирске начнется бабье лето.

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