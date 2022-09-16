В Новосибирске из двух киосков изъяли 17 тысяч пачек нелегальных сигарет

Более 17 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли из двух киосков в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Более 17 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли из двух киосков в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Сотрудники Новосибирской таможни проверили один из торговых комплексов на левом берегу. Рейд проходил в рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке.
В результате проверки в одном из киосков, где осуществлялась оптово-розничная торговля табачной продукции, обнаружили 9827 пачек сигарет отечественного и иностранного производства. На них не было акцизных марок и обязательной маркировки.
В соседнем киоске нашли еще 7607 пачек с такими же нарушениями.
− Продавцы обеих торговых точек не смогли предоставить никаких документов на табачную продукцию, а также документов на право аренды или право собственности на торговые сооружения, − отметили в таможенном управлении.
Нелегальные сигареты изъяли. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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