Новосибирцев возмутил слишком высокий бордюр на улице 1905 года

Новосибирцы раскритиковали слишком высокий бордюр на улице 1905 года. Фото: предоставлено Иваном

Жители Новосибирска раскритиковали слишком высокий бордюр на улице 1905 года. Фото в группе «АСТ-54» опубликовал местный житель по имени Иван.

По словам мужчины, этот участок находится возле школы №137. На снимке, предоставленном автором поста, видно, что между тротуаром и пешеходным переходом установлен бордюр. При этом его не занизили для проезда колясок и прохода людей с ограниченными возможностями.

− Кто автор этого недопроекта? – поинтересовался Иван.

В комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни согласились с сибиряком и отметили, что тротуарные пандусы должны быть в городе.

Другие же посоветовали не придираться, ведь в Новосибирске полно других проблем.

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