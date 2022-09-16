Съедобные грибы выросли из стола на даче у новосибирца

В столе у новосибирца выросли грибы. Фото: предоставлено Вячеславом Подзоровым.

Новосибирец случайно вырастил грибы в столе. Об этом дачник Вячеслав Подзоров рассказал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина оставил грибы на столе в бане, а через неделю из столешницы полезли вешенки.

– Грибы мы срезали. Наверное, снова вырастут. Споры между щелей остались, – рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Подзоров.

В комментариях грибники удивились удаче Вячеслава. У него на даче образовался бесконечный источник грибов, а у некоторых не получается «разводить» грибы даже специально.

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