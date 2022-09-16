Новосибирский завод «Север» и институт полупроводников СО РАН попали под санкции США

Власти США наложили санкции на новосибирский завод «Север» и институт полупроводников СО РАН. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Соединенных Штатов Америки наложили санкции на научные институты и технологические компании из России. Среди них оказались новосибирский завод «Север» и институт полупроводников СО РАН.

Список появился на сайте Министерства финансов США. В него вошли 32 российские компании, которые связаны с производством микросхем и квантовыми вычислениями.

Производственное объединение «Север» входит в структуру «Росатома». На заводе разрабатывают и производят радио-электрические изделия.

Институт физики полупроводников имени Ржанова Сибирского отделения РАН проводит исследования в области микроэлектроники, лазерной физики, квантовой электроники и так далее.

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