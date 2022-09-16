С 17 сентября в Новосибирске начнется бабье лето. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске с 17 сентября начнется бабье лето. Об этом сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– В субботу, 17 сентября, в городе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов. Ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду, – передают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода», завтра, 17 сентября в городе будет плюс 6, а в воскресенье воздух прогреется до +17 градусов. Неделя будет по-летнему теплой. Так, специалисты прогнозируют в понедельник +19, во вторник – +18. В среду, четверг и пятницу на следующей неделе будет жарковато: +22…+24 градуса. Осадков не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber