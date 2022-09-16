ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в Новосибирской области в 1,5 раза

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

При этом в августе клиенты банка оформили 6,5 тыс. кредитов на 2,8 млрд рублей, что на 46% выше, чем в июле.

- Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ «перезапустило» потребительское поведение клиентов. Ставки по кредитам скорректировались, благодаря чему мы наблюдаем рост рынка розничного кредитования, высок интерес и к необеспеченным кредитам. Традиционно спрос на кредиты наличными растет вслед за ипотекой, так как покупая недвижимость, клиенты берут средства на ремонт, обустройство квартиры или дома. Свою роль играет и сезонный фактор - на август приходится завершение периода отпусков, а также основные траты на подготовку детей к школе, - отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В целом по стране продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи всех видов кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым.