В Бердске мойщица посуды, устроившая резню соседей, получила 8,5 лет колонии

Соседи в страхе закрылись в своих секциях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 45-летняя мойщица посуды получила приговор за резню в подъезде.Трагедия произошла 28 декабря 2021 года в доме на улице Кирова в Бердске.

По данным следствия, скандал начался, когда подсудимая поссорилась со своим ухажером и ударила того по голове крышкой от кастрюли. Соседи вызвали полицию, и ухажера забрали. За это разъяренная женщина кинулась на соседку по комнате с кулаками. Та побежала искать защиты у хозяйки в соседний подъезд. Когда хозяйка вернулась за ключами, ее встретила мойщица с ножом.

Женщина ударила хозяйку квартиры ножом, та попыталась закрыться. Нож повредил ей кисть, затем хозяйка получила удар ножом по левому бедру, убежала в соседнюю секцию и закрылась от агрессорши.

На шум поднялся сосед снизу – его подсудимая ударила ножом в грудь. Раненый мужчина пытался вернуться домой, но рухнул на пороге. Его собутыльник вышел посмотреть, что случилось. За это получил удар ножом мойщицы по бедру. Он упал и потерял сознание.

- В открытой двери стояла подсудимая с ножом и кричала: «Меня там убить хотели». Жена потерпевшего испугалась, добежала до магазина и оттуда вызвала полицию, боясь возвращаться домой. Нападавшую задержали, возбудили уголовные дела об убийстве с применением оружия и причинении легкого вреда здоровью, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Суд назначил женщине 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.

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