В Новосибирске с 16 сентября перекрывают улицу Ипподромскую

В Новосибирске перекрывают улицу Ипподромскую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пятницы, 16 сентября, в Новосибирске ограничат движение на улице Ипподромской. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет об участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова. Ограничения действуют до 16 октября.

На протяжении месяца проезд будут закрывать с 23:00 до 5:00. Объехать перекрытый участок можно по улицам Мостовой и Кривощековской.

Известно, что ограничения связаны со строительством четвертого моста. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

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