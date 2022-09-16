Свекры новосибирской Круэллы возмутились ее поведением. Фото: стоп-кадр // "На грани" // НТВ.

Участницей шоу «За гранью» на НТВ стала жительница Новосибирска Ольга Платонова. Она известна как новосибирская Круэлла. На передаче обсудили отношения эпатажной сибирячки с ее свекрами. Оказалось, родители мужа крайне недовольны ее поведением и откровенными нарядами женщины. Их не устраивает, как Ольга следит за домом и как воспитывает детей.

Свекровь на шоу заявила, что жена сына мало занимается детьми. Она недовольна тем, что невестка участвует в различных шоу и проектах вместо того, чтобы следить за бытом и ребятишками. Свекровь говорит, что дома у невестки бардак и нет уюта. Пенсионерка уверена, не нужно гнаться за успехом, лучше заниматься привычными женскими обязанностями.

При этом муж Ольги на стороне жены. Ему нравится ее эпатажный образ и то, как он ощущает себя в отношениях с любимой женщиной.

Эксперты шоу поддержали Круэллу. Они предложили ее свекрови взглянуть на невестку, как на творческую личность.

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