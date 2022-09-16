В новосибирском Академгородке снимают комедийный сериал для федерального канала

В Академгородке прошли съемки комедийного сериала. Фото: НГУ.

В Академгородке прошли съемки сцен комедийного телесериала. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе Новосибирского государственного университета – одной из площадок съемок. Также планируются съемки у театров «Глобус» и НОВАТ.

– Съемку проводили на территории университета, у учебного корпуса № 1 (Пирогова, 1). Съемка была согласована с университетом, – прокомментировали в пресс-службе НГУ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что сибиряки сняли сериал про апокалипсис в Новосибирске.

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