Новосибирских журналистов не пустили на заседание по делу Сидоренко

Новосибирских журналистов не пустили на судебное заседание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 16 сентября, в Центральном районном суде журналистов не пустили на заседание по избранию меры пресечения в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в суде.

Корреспонденты подали обращения в суд. Они будут рассмотрены в течение установленного срока.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в отношении депутата Заксобрания региона Сидоренко возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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