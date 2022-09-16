Карманный вор вернул украденный телефон пассажирке автобуса в Новосибирске

В Новосибирске добрый вор-карманник вернул женщине украденный телефон. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске карманник вынул из женской сумочки телефон, а потом вернул его владелице. Об этом пострадавшая рассказала в сообществе микрорайона «Чистая Слобода» в социальной сети «ВКонтакте».

– Люди, будьте внимательны! В 57-ом автобусе ездят воры-карманники! Не смотрите по сторонам, закрывайте сумки! У меня украли телефон! – эмоционально высказалась женщина. – Но вор оказался добрым. Вернул мобильник, – добавила пассажирка.

В комментариях новосибирцы предположили, что вору достался телефон с паролем, поэтому он и вернул его обратно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что учительница отобрала велосипед у вора. Она закричала и бросилась за ним в погоню.

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