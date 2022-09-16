В Доволенском районе Новосибирской области организовали законную свалку после вмешательства прокуроров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Доволенском районе Новосибирской области организовали законную свалку после вмешательства прокуратуры. Ранее там не было места для накопления отходов. Мусор складировали на стихийных свалках.

– В Доволенский районный суд направили административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Доволенского сельсовета по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и понуждении к его созданию, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд требования прокурора счел обоснованными. Он удовлетворил их.

Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона выделило средство администрации Доволенского района. После чего местные власти заключили контракт на обустройство площадки для накопления ТКО.

Прокуратура контролировала исполнение контракта. И в сентября 2022 года его исполнили – свалку ввели в эксплуатацию.

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