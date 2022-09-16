Александр Аксёненко: к законопроекту о дистанционной торговле рецептурными лекарствами есть вопросы

Депутат Госдумы Александр Аксененко собирает вопросы жителей НСО к министру МВД РФ. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

В четверг, 15 сентября, в Госдуме прошло первое чтение законопроекта № 173061-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

На своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко отметил, что на чтении много говорили о безопасности в контексте разрешения такого варианта продажи.

- Спросил, кто будет нести ответственность за онлайн-мошенничество перед гражданами после разрешения дистанционной торговли рецептурными лекарствами. В ответ услышал: «Росздравнадзор работает расторопно». По словам Глаголева, более 25 000 веб-сайтов, «предлагавших фальсифицированные недоброкачественные препараты с других рынков», было заблокировано за прошедший год. На подумать ко второму чтению осталось следующее: если 25 000 раз мошенники не напугались грозящей им уголовной ответственности, то, может, необходимо пересмотреть меры пресечения?! Все же речь не о продаже подделанных кроссовок, - пишет депутат в своем посте в ВК.