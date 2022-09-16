Жительница Новосибирской области на шоу ДНК на НТВ доказала отцовство ребёнка. Фото: стоп-кадр // НТВ.

Жительница Искитима Ирина приехала на шоу ДНК на НТВ, чтобы установить отцовство своего сына. На программе женщина заявила, что родила ребенка от однокурсника. Однако тот, когда узнал о беременности, отрекся от нее. Шоу вышло в эфир 15 сентября.

По словам женщины, она училась с отцом своего мальчика в техникуме. Там он не уделял ей внимания. Роман закрутился лишь спустя несколько лет. Предполагаемый отец заявил, что бросил беременную женщину, потому что был уверен, что понесла она от другого. На шоу пояснил, что якобы застал Ирину с любовником, поэтому и бросил. Кстати, после расставания с ней сам сразу стал сожительствовать со старой знакомой. Правда в многолетнем гражданском браке детей они так и не нажили.

Ирина же тащила сына одна. Пока его предполагаемый папа не допускал мысли о причастности к его рождению.

Экспертиза же показала, что Аркадий, бывший Ирины, действительно родной отец ребенка. Мужчину это даже обрадовало. Он сказал, что будет общаться с сыном и помогать ему.

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