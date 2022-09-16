В Новосибирске завершился летний период акции «Каникулы в семьях горожан»: 15 воспитанников Центров для детей-сирот обрели семью

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики».

Эта акция направлена на обеспечение основного права ребенка жить и воспитываться в семье, а также на развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Подведены итоги летнего периода акции «Каникулы в семьях горожан», которая дает ребятам возможность пообщаться с взрослыми и сверстниками, познакомиться с семейными традициями и ценностями, получить новые впечатления, а кому-то впоследствии обрести новый дом и семью.

- В рамках летней акции 2022 года гостевые семьи посетили 56 детей: 3 дошкольника и 53 ребенка школьного возраста. По итогам акции на 15 воспитанников центров оформлены опека и попечительство. Для сравнения, только за период с 2018 по 2021 год летние каникулы в семьях граждан провели 152 ребенка, на 33 из них было оформлено опекунство, - рассказала Ирина Аникина, начальник управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города Новосибирска.

- Мы с супругом услышали, что проводится акция «Каникулы в семьях горожан» в Новосибирске. Подумали: а почему бы не взять детей-сирот к нам в семью? У нас есть и силы, и ресурсы, - поделилась Зоя Белова, участница акции. - Мы приехали в детский дом, познакомились с Мишей и Машей - они брат и сестра. Мы понравились друг другу с первого взгляда и пригласили ребят к себе в гости на каникулы. Конечно, вначале было стеснение, а потом оно исчезло, и мы реально поладили и здорово проводили время вместе, гуляли и отдыхали. Миша и Маша быстро освоились в доме: начали сами помогать по хозяйству и в быту, готовили, занимались огородничеством, ухаживали за домашними животными. Когда пришло время прощаться, привезли ребят обратно в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Маша заплакала: «Мама, скорее забери меня домой!» А мы как раз этого и хотели - пока Маша и Миша были у нас в гостях, мы с супругом решили оформить опекунство. Наши родные дети отреагировали замечательно: уже называют их братом и сестрой. Внуки тоже позитивно восприняли ребят. Все получилось как-то само собой.

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики».

Впереди зимняя акция «Каникулы в семьях горожан». Если вы хотите принять ребенка на каникулярное время, то необходимо обратиться в Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Специалисты проведут консультации, помогут определить собственные возможности, выстроить отношения с ребенком.

В управлении по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии Новосибирска постоянно работает телефон горячей линии (383) 227-44-04, по которому вы можете получить информацию не только по вопросу передачи детей в семью на время каникул, но и проконсультироваться по вопросу усыновления и опекунства.