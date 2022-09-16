В мэрии Новосибирска опровергли массовое отравление учеников школы № 80

В мэрии Новосибирска опровергли информацию о массовом отравлении учеников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии опровергли информацию о массовых отравлениях учеников школы № 80 на ОбьГЭСе. Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, подобные жалобы от родителей учеников этой школы в департамент образования не поступали.

По словам директора школы, 10 сентября стало известно только о двух учениках с острой кишечной инфекцией. На следующий день в учебное заведение выехали специалисты Роспотребнадзора из Бердска.

– Проведен забор проб в целях обследования персонала пищеблока и педагогов. Также произведен забор проб воды, продуктов питания, – уточнили в пресс-центре мэрии.

Во всех школьных помещениях по предписанию Роспотребнадзора провели дезинфекцию. В последующие два дня никто из учеников не заболевал.

Напомним, ранее информацию об отравлении прокомментировали в министерстве образования региона.

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