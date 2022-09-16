В мэрии Новосибирска опровергли массовое отравление учеников школы № 80

В мэрии Новосибирска опровергли информацию о массовом отравлении учеников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии опровергли информацию о массовых отравлениях учеников школы № 80 на ОбьГЭСе. Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, подобные жалобы от родителей учеников этой школы в департамент образования не поступали.
По словам директора школы, 10 сентября стало известно только о двух учениках с острой кишечной инфекцией. На следующий день в учебное заведение выехали специалисты Роспотребнадзора из Бердска.
– Проведен забор проб в целях обследования персонала пищеблока и педагогов. Также произведен забор проб воды, продуктов питания, – уточнили в пресс-центре мэрии.
Во всех школьных помещениях по предписанию Роспотребнадзора провели дезинфекцию. В последующие два дня никто из учеников не заболевал.
Напомним, ранее информацию об отравлении прокомментировали в министерстве образования региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер