В Новосибирской области будут судить убийцу своей 34-летней беременной невесты

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об убийстве беременной женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве беременной женщины в Татарском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по региону.

Напомним, жестокое убийство произошло 25 февраля. Компания выпивала в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске. 50-летний обвиняемый поссорился со своей беременной девушкой, взял нож и несколько раз проткнул ей руку и живот. Девушка погибла на месте, а очевидцы рассказали обо всем полиции.

Ранее судимого мужчину задержали на месте преступления и доставили к следователю. Обвиняемый признал свою вину частично. Сейчас он находится в СИЗО.

Уголовное дело передали в Новосибирский областной суд. По статье об убийстве беременной женщины обвиняемому грозит тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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