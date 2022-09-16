Главным архитектором Новосибирской области стал бывший главный городской художник Иван Фаткин

Главным новосибирским архитектором стал Иван Фаткин. Фото: ВК / личная страница Ивана Фаткина.

Главным архитектором Новосибирской области стал бывший замначальника управления архитектурно-художественного облика города Иван Фаткин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.

Выдающийся архитектор родился в 1973 году. Он окончил НГУАДИ по специальности «Дизайн архитектурной среды». С 1997 года Иван Фаткин работал в сферах архитектуры и дизайна. В 2013 года начал работать в администрации Октябрьского района Новосибирска, департаменте строительства и архитектуры мэрии.

В 2016 году он стал главным художником Новосибирска.

На новой должности Иван Фаткин будет решать спорные вопросы в архитектуре и градостроительстве региона, обеспечивать взаимодействие архитекторов и художников.

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