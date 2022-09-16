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Общество16 сентября 2022 2:23

Кабинет руководителя в здании правительства Новосибирской области отремонтируют за 1,4 миллиона рублей

Подрядчик будет определен 20 сентября
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске отремонтируют кабинеты в здании областного правительства за 1,4 миллиона рублей. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске отремонтируют кабинеты в здании областного правительства за 1,4 миллиона рублей. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске отремонтируют кабинет руководителя, приемную и кабинет помощников в здании областного правительства на Красном проспекте, 18. Информация появилась на сайте госзакупок.

В документах закупки указано, что в ремонтные работы входят замена пола, установка натяжного потолка, отделка венецианской штукатуркой, покраска стен и другие услуги. Также в кабинете предусмотрено большое количество источников освещения.

Начальная цена аукциона – 1,41 миллиона рублей.

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