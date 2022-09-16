Новосибирец с 300 переломами костей снялся в программе «За гранью»

В Новосибирске живет мастер ремонта техники с 300 переломами костей. Фото: стоп-кадр НТВ.
В Новосибирске живет мастер ростом 85 сантиметров, который в инвалидном кресле ремонтирует телефоны и ноутбуки. Друзья решили помочь ему и пришли на программу «За гранью» на телеканале НТВ, чтобы подарить мужчине паяльную станцию.
Брать деньги у друзей новосибирец Сергей Лезнев отказывается. Он платит ипотеку, но не может заехать в квартиру. Для ремонта он взял кредит, но работник не доделал ремонт и сбежал с деньгами.
Мужчина ломал кости больше 300 раз. В 6 лет он встал с кровати и сломал голень. В коляску пересел с 13 лет.
Сам Сергей сравнивает свое тело с деревом: когда ломаются кости, он слышит их треск, как будто обломали сучок. Только боль идет по всему скелету.
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