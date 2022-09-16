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Общество16 сентября 2022 1:19

В Новосибирске отремонтируют 18 километров теплосетей в 2023 году

Некоторые из тепловых сетей заменят
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске отремонтируют 18 километров теплосетей.

В Новосибирске отремонтируют 18 километров теплосетей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске запланировали ремонт 18 километров тепловой сети и замену котельных на систему центрального теплоснабжения. Карту ремонтных работ опубликовали на сайте Сибирской генерирующей компании.

Техническое перевооружение магистральной тепловой сети планируют провести по улицам Орджоникидзе, Широкой, Комсомольской, Нижегородской, 17 и Александра Невского, 7.

В планах на будущий год техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети по улицам Советская, Невельского, Высоцкого, 39, Грибоедова.

Также хотят заменить внутриквартальную тепловую сеть на Петухова, поменять котельные № 11, № 8, № 17 и СибШнур на систему центрального теплоснабжения.

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