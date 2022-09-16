Пробки в Новосибирске 16 сентября 2022 года: сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске 16 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 16 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Также движение затруднено по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, площади Труда и Райсовета. Заторы на улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Сложно проехать по улице Блюхера и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу пробки наблюдаются на улицах Большевистской, Добролюбова, Кирова и Никитина.
Уровень пробок на утро 16 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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