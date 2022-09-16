Новосибирец нашел в лесу необычный гриб голубого цвета. Фото: предоставлено Александром.

Необычный гриб голубого цвета нашел в лесу житель Новосибирска. Фотографиями находки мужчина поделился в соцсетях.

– По Краснояровскому шоссе напротив ЖСК Ключевой собирал и наткнулся вот на такой интересный гриб, – поделился с КП-Новосибирск Александр.

Мужчина говорит, называется гриб Строфария сине-зеленая. По словам Александра, в Европе его считают съедобным. Однако сам новосибирец взять сине-голубой гриб не рискнул:

– Он какой-то склизкий был, не стал брать, – поделился мужчина.

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