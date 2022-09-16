В Академгородке приостановили строительство сотовой вышки

Жители дома № 24 на улице Жемчужная пожаловались на внезапно развернувшуюся около них стройку. Фото: "Навигатор"

Жители дома № 24 на улице Жемчужная пожаловались на внезапно развернувшуюся около них стройку. Новосибирцы вызвали полицию и потребовали выяснить, что собираются возводить на этом месте и есть ли на это разрешение.

Обратила внимание на жалобы жителей и администрация Советского района. Как оказалось, строить там собирались сотовую вышку.

— Разрешения на проведение земляных работ в мэрии по этому объекту не выдавалось. Более того, установка вышки не согласована с региональной инспекцией по охране культурного наследия: Верхняя зона Академгородка — объект культурного наследия регионального значения, и необходимо получать разрешение на любые строительные работы, меняющие облик территории, — сообщает издание «Навигатор».

Как позже пояснил на пресс-конференции глава Советского района Дмитрий Оленников, до получения разрешения строительные работы приостановили.

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