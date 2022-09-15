Семья из Иркутска, которая делит 5-летнюю дочку с ее биологической матерью, приехала в Новосибирское консульство

Приемные родители (на фото слева) хотят вернуть дочь себе. Фото: предоставлено героями публикации

Семья из Иркутска, которая делит 5-летнюю дочь с ее биологической мамой, приехала в Новосибирск, чтобы обратиться в консульство. Напомним, родная мать ребенка заболела туберкулезом, и после родов попала в инфекционную больницу. Девочку, которую она родила, отдали в приемную семью. Пять лет малышку растили опекуны, а потом родная мать Аноргул изъявила желание вернуть себе опеку над дочерью через суд. С ребенком она сбежала в Новосибирск, где хотела оформить девочке второе гражданство Таджикистана и вывезти на родину. Однако суд наложил временный запрет на выезд девочки — гражданки России заграницу.

Приемные родители малышки категорически не готовы расставаться с дочерью, которую они воспитывали с рождения.

— Мы приехали в Новосибирск, чтобы попытаться хотя бы что-то узнать. Хотели встретиться с консулом, но, к сожалению, не получилось. С нами пообщался его заместитель. Но по сути мы ничего толком и не добились: с дочерью нам встретиться не дали, мы даже точно не знаем, где она находится. Однако нам продолжают говорить, что с ней все в порядке, она вполне хорошо себя чувствует и не переживает о том, что нас нет. Но нам в это не верится, — рассказал КП-Новосибирск приемный отец девочки Михаил. — Нам обещали позже выслать какие-то фото, доказательства, что с дочкой все хорошо.

Пока идет судебный процесс, встретиться с дочерью или ее биологической матерью иркутяне не могут. Однако они намерены добиваться возвращения своего ребенка.

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