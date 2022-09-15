Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ревакцинировался от коронавируса

Андрей Травников рассказал, что ревакцинировался от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что ревакцинировался от коронавируса.

— Я прививаюсь. Недавно ревакцинировался — кажется, в конце июля или начале августа подошёл полугодовой срок после того, как я переболел коронавирусом, — рассказал глава региона в интервью создателю паблика «АСТ-54» Виталию Полищуку.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске снова заработал пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «МЕГА». По данным минздрава к 12 сентября в регионе 1 790 097 взрослых и 5 506 детей привиты от коронавируса одним компонентом, завершили курс вакцинации 1 655 462 и 4 739 жителей области соответственно.

Вакцинироваться по-прежнему можно в любой поликлинике региона.

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