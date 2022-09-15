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Общество15 сентября 2022 19:39

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ревакцинировался от коронавируса

После его последней прививки прошло около полугода
Галина СИМОНОВА
Андрей Травников рассказал, что ревакцинировался от коронавируса.

Андрей Травников рассказал, что ревакцинировался от коронавируса.

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что ревакцинировался от коронавируса.

— Я прививаюсь. Недавно ревакцинировался — кажется, в конце июля или начале августа подошёл полугодовой срок после того, как я переболел коронавирусом, — рассказал глава региона в интервью создателю паблика «АСТ-54» Виталию Полищуку.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске снова заработал пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «МЕГА». По данным минздрава к 12 сентября в регионе 1 790 097 взрослых и 5 506 детей привиты от коронавируса одним компонентом, завершили курс вакцинации 1 655 462 и 4 739 жителей области соответственно.

Вакцинироваться по-прежнему можно в любой поликлинике региона.

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