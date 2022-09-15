Эксперт назвал причины успешного старта новосибирского ХК «Сибирь» в новом сезоне

По словам эксперта, весь секрет в не слишком сильных противниках и везении. Фото: ХК «Сибирь»

Новосибирский ХК «Сибирь» успешно начал новый сезон КХЛ, набрав 9 очков в 6 играх, и заняла второй место в Восточной конференции. Клуб дважды победил в основное время и по буллитам, а также по одному разу проиграл.

По слова спортивного журналиста Максима Замятина, есть три причины успешного старта «Сибири».

— Причина первая — удобный календарь. Новосибирцы на старте КХЛ встречались не с самыми сильными соперниками. Вторая — везение. Возможно, «Сибири» воздается должное за предыдущие неудачи, но нынче подопечным Мартемьянова грех жаловаться на фарт. Третья причина — игровая схема Мартемьянова. Отсутствие «витиеватого хоккея» компенсируется наличием результата, который, как известно, считается самым красивым моментом в игре, — рассказал в беседе с «Царьград Новосибирск» Замятин.

Следующая игра «Сибири» состоится 16 сентября. Принимать новосибирцев будет екатеринбургский «Автомобилист». Сражаться команду будет за первенство на Востоке.

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