Губернатор Новосибирской области рассказал о своем распорядке дня

По словам губернатора, он вынужденный жаворонок. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о своем распорядке дня. Как начинается и заканчивается рабочий день, глава региона поделился в интервью сообществу ВКонтакте «АСТ-54».

— По биоритму я хроническая сова, хоть и вынужденный жаворонок. Я утром непросто просыпаюсь. Я на работу прихожу к восьми, зато могу подольше поработать, потому что рано спать не ложусь, — рассказал губернатор.

По словам Травникова, его рабочий день заканчивается только в полдесятого вечера. В субботу глава региона тоже работает, но поменьше. Времени на отдых в течение недели совсем нет, только в выходные. Также губернатор отметил, что хотел бы заняться плаванием, однако плотный график не позволяет.

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