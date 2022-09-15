В Новосибирске автобус № 96 вернется на свой обычный маршрут

В Новосибирске автобус № 96 вернется на свою стандартную схему движения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске автобус № 96 вернется на свою стандартную схему движения. Об этом сообщили в мэрии города. Маршрут транспорта был изменен в середине августа.
— С 17 сентября работа автобусного маршрута № 96 «Цветущая Плющиха — улица Саввы Кожевникова» возобновляется по утвержденной схеме, — сообщили в муниципалитете.
Напомним, как ранее сообщали в мэрии, изменение маршрута автобуса было связано с 27 августа автобус стал обслуживать один перевозчик, хотя до этого их было несколько
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