В Бердске отопительный сезон может начаться 22 сентября

В Бердске тепло в квартиры могут начать давать уже с 22 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во второй половине сентября в Новосибирской области погода стала по-настоящему осенней и многие сибиряки начали задаваться вопросом, когда в домах появится отопление. Так, в Бердске тепло в квартиры могут начать давать уже с 22 сентября.

— Комбинат через неделю начнет отопительный сезон, так как в течение недели будет потепление. По поручению Главы города Евгения Шестернина сейчас в образовательных и медицинских учреждениях проводится мониторинг температурного режима. Руководители социальных учреждений отметили, что сейчас нет температурных оснований, чтобы подавать заявки на подключение отопления, — сообщили в Бердской администрации.

Первыми к теплу начнут подключать сначала социальные объекты, такие как школы и больницы, а потом уже многоквартирные дома.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полный график подачи отопления в Новосибирске в 2022 году.

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