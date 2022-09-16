Погода в Новосибирске на 16 сентября 2022 года: будет прохладно

В Новосибирске будет пасмурно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске на 16 сентября 2022 года не принесет сюрпризов, будет по-прежнему прохладно, но без дождя.
— Ночью температура опустится до +4…+6 градусов, в пригороде +1…+3 , днем будет до +14…+16. Будет небольшая облачность, без осадков, слабый северо-восточный ветер. Ночью и утром местами туман, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -4. Днем температура повысится до +18 градусов, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
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