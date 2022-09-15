Губернатор Андрей Травников — о Владимире Сунгоркине: «Патриот и професионал, влюбленный в свое дело»

Андрей Травников выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Владимира Николаевича не стало 14 сентября 2022 года. Он скончался на 69 году жизни.

— Он сделал многое для развития «Комсомольской правды» и всей российской журналистики. Настоящий патриот, талантливый, увлеченный человек, интересный собеседник и профессионал высочайшего уровня, влюбленный в дело всей своей жизни — журналистику. Таким Владимир Николаевич навсегда останется в памяти и сердцах тех, кто знал его, — выразил соболезнования губернатор.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» трагически скончался во время экспедиции в Приморском крае, куда он вместе с коллегами отправился для того, чтобы собирать материалы по книге о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он предложил пообедать, а через три минуты ему стало плохо». Последние минуты жизни Владимира Сунгоркина

Вместе с главным редактором «Комсомолки» в экспедиции был и его заместитель - Леонид Захаров. Трагическая смерть произошла на его глазах (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber