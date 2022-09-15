В Новосибирске назвали сумму, которая потребуется для полной замены плохого асфальта в детсадах

Около 800 миллионов рублей потребуется, чтобы полностью заменить асфальт на территории новосибирских детсадов. Фото: Анна ПАШАГИНА

Около 800 миллионов рублей потребуется, чтобы полностью заменить асфальт на территории новосибирских детсадов. Об этом заявил начальник управления ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Новосибирска Роман Попов. Его слова приводит «Сибкрай».

После трагедии с девочкой, которая упала с самоката и разбилась насмерть, плохой асфальт обнаружили на территории 37 детских садов.

− В учреждении там может быть от трех до семи миллионов, если говорить о полном асфальтировании. Если брать все учреждения, то даже не хочется цифры такие говорить, это около 800 миллионов рублей, − отметил Роман Попов на комиссии по социальной политике и образованию в городском совете Новосибирска.

Чиновник добавил, что решить эту проблему сходу не получится. По его словам, помощи попросили в департаменте финансов. Также с этим вопросом обратились в область.

Попов выразил надежду на то, что благодаря финансированию получится менять асфальт на нескольких проблемных объектах в год.

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