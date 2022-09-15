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Общество15 сентября 2022 15:01

В Новосибирске назвали сумму, которая потребуется для полной замены плохого асфальта в детсадах

После недавней трагедии плохое покрытие обнаружили на территории 37 ДОУ
Анастасия ХРОМЫХ
Около 800 миллионов рублей потребуется, чтобы полностью заменить асфальт на территории новосибирских детсадов.

Около 800 миллионов рублей потребуется, чтобы полностью заменить асфальт на территории новосибирских детсадов.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Около 800 миллионов рублей потребуется, чтобы полностью заменить асфальт на территории новосибирских детсадов. Об этом заявил начальник управления ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Новосибирска Роман Попов. Его слова приводит «Сибкрай».

После трагедии с девочкой, которая упала с самоката и разбилась насмерть, плохой асфальт обнаружили на территории 37 детских садов.

− В учреждении там может быть от трех до семи миллионов, если говорить о полном асфальтировании. Если брать все учреждения, то даже не хочется цифры такие говорить, это около 800 миллионов рублей, − отметил Роман Попов на комиссии по социальной политике и образованию в городском совете Новосибирска.

Чиновник добавил, что решить эту проблему сходу не получится. По его словам, помощи попросили в департаменте финансов. Также с этим вопросом обратились в область.

Попов выразил надежду на то, что благодаря финансированию получится менять асфальт на нескольких проблемных объектах в год.

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