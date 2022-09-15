На украшение парка «Арена» в Новосибирске потратят миллион рублей

Парк станет главной площадкой проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Фото: соцсети Анна Терешкова

На украшение парка «Арена» у нового ледового дворца планируют потратить более 1 миллиона рублей. Городская дирекция творческих программ ищет подрядчика, который сможет разработать концепцию оформления главной площадки проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Подрядчик должен разработать не менее трех вариантов концептуального решения ледового парка «Вся Россия в моем городе, согласно теме проекта «Новогодняя столица Россия». После согласования одного из вариантов — изготовить не менее 10 объектов выбранной концепции изо льда и декоративных элементов. А также осуществлять авторский надзор за процессом осуществления концепции на площадке, — указано в документах к закупке.

По контракту работы должны быть полностью завершены к 20 декабря 2022 года. А уже через пять дней в городе начнутся праздничные мероприятия. Кроме традиционных новогодних елок, катков, ледяных и снежных построек город подготовит парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб, а также фестиваль колокольного звона.

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