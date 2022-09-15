В Минприроды рассказали, какую технику закупили для лесного хозяйства Новосибирской области

В Минприроды НСО рассказали о новой технике для лесного хозяйства региона. Фото: ЧС-Инфо

В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области рассказали, какая техника стоит на вооружении лесного хозяйства региона. Об этом пишет «ЧС-Инфо».

Недавно Министерство закупило несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Данные устройства позволяют регистрировать ландшафтные пожары.

Как рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии НСО Алексей Севастьянов, за последние три года технический парк лесного хозяйства региона обновили на 40%. Сделать это удалось в рамках федерального проекта.

− В 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии выделено более 124 миллионов рублей. В итоге по лесопожарной технике парк машин был обновлен на 92,8 процента, а по лесохозяйственной − до 80,3 процента, − сообщил Алексей Севастьянов.

Удалось приобрести новые гусеничные и колесные тракторы, снегоболотоходы, моторные лодки, тягачи с полуприцепом, а также культиваторы и плуги.

Всего купили 189 экземпляров техники. Среди них – 98 единиц лесопожарной техники и 91 единица лесохозяйственной.

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