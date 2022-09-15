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Общество15 сентября 2022 14:07

Церемония открытия нового аэровокзала в новосибирском Толмачево обойдется в 6 миллионов рублей

Новосибирцев будет ждать яркая программа
Анастасия ХРОМЫХ
Церемония открытия нового аэровокзала в Толмачево обойдется в 6 миллионов рублей.

Церемония открытия нового аэровокзала в Толмачево обойдется в 6 миллионов рублей.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В аэропорту Толмачево появится новый аэровокзал. На церемонию его открытия потратят около шести миллионов рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Аэропорт Толмачево». Запрос предложений опубликовали 12 сентября.

Начальная цена договора – 5,9 миллиона рублей. Заявки принимают до 27 сентября.

− Исполнитель в полном объеме осуществляет доставку, монтаж/демонтаж, настройку, подключение и работу всего оборудования. Также он в полном объеме обеспечивает оборудование электричеством, − говорится в техзадании.

Исполнитель обязан предоставить заказчику на выбор три идеи проведения мероприятия, а потом разработать оригинальный сценарий. Сценарий должен включать в себя работу ведущих, выступление творческих коллективов, викторину об истории аэропорта Толмачево, работу аниматоров и многое другое.

Одной из изюминок станет объемная 3D-фотозона с объемными моделями самолетов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что аэропорт Толмачево закупит оборудование на 430 млн рублей.

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