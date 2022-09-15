В Новосибирске около трамвайной линии нашли труп мужчины в черном мешке

В Дзержинском районе Новосибирска около трамвайной линии нашли тело мужчины. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Дзержинском районе Новосибирска около трамвайной линии нашли тело мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях вечером в четверг, 15 сентября.

— Напротив здания Гусинобродское шоссе 13, около трамвайной линий, лежит труп, упакованный в черный мешок, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На месте произошедшего работают следователи.

— Было найдено тело неустановленного мужчины. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

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