Выдающихся новосибирцев наградили к 85-летию региона

По словам губернатора, церемония вручения открыла череду мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея области.

В преддверии празднования 85-летия Новосибирской области губернатор Андрей Травников вручил государственные и региональные награды выдающимся землякам. По его словам, церемония вручения открыла череду мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея области.

— Последняя пятилетка — от юбилея до юбилея — была достаточно успешной для нашего региона, несмотря на неожиданные сложности, возникавшие в этот период. Мы активно пользовались новыми возможностями и достигали всех основных целей, которые перед собой ставили — развиваться и расти быстрее, чем другие регионы нашей страны, — отметил Травников.

По словам губернатора, причина, почему Новосибирск и область развиваются быстрее и успешнее многих других городов и регионов — в людях. А вклад земляков, которых представили к награде, сложно оценить. Потому что эти люди повлияли не только на развитие Новосибирской области, но и всей России.

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