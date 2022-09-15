В Искитиме открыли новый парк за 20 миллионов рублей

В городе Искитим Новосибирской области открыли новый парк. Фото: Правительство НСО

В городе Искитим Новосибирской области открыли новый парк. В четверг, 15 сентября, выполненные там работы проинспектировали специалисты министерства ЖКХ и энергетики.

Там появились спортивные и детские площадки. Фото: Правительство НСО

— На строительство парка было направлено 20 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Это совершенно новое общественное пространство, в котором предусмотрены площадки для разного вида отдыха, в том числе для спорта и прогулок с собаками. Новый парк — четвертое общественное пространство в Искитиме, благоустроенное за счет федеральных средств, — пояснил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

На объект было потрачено 20 миллионов рублей. Фото: Правительство НСО

В новом парке заасфальтировали дорогу, обустроили пешеходные дорожки, установили лавочки и навесы, подключили освещение, выложили брусчатку, а также построили спортивную и детскую площадку. Предусмотрено в парке будет и пространство для выгула собак.

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