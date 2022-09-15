В Новосибирской области женщину осудили за неупалту алиментов дочери

У женщины накопился долг.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области женщину осудили за невыплату алиментов дочери. Дело рассматривали в Венгеровском районном суде.
- Общая задолженность по алиментам составила 430 тысяч рублей, а за период уклонения от уплаты алиментов, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, задолженность составила 61 тысячу 508 рублей, - написано в приговоре.
Периодически женщина все же отправляла ребенку деньги. Правда сумма варьировалась от 133 до 166 рублей.
В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье неуплата средств на содержание детей.
Венгеровский районный суд дал безответственной женщине условный срок.
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