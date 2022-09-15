В Новосибирской области женщину осудили за неупалту алиментов дочери

У женщины накопился долг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области женщину осудили за невыплату алиментов дочери. Дело рассматривали в Венгеровском районном суде.

- Общая задолженность по алиментам составила 430 тысяч рублей, а за период уклонения от уплаты алиментов, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, задолженность составила 61 тысячу 508 рублей, - написано в приговоре.

Периодически женщина все же отправляла ребенку деньги. Правда сумма варьировалась от 133 до 166 рублей.

В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье неуплата средств на содержание детей.

Венгеровский районный суд дал безответственной женщине условный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер