В новосибирской библиотеке имени Бориса Богаткова после ремонта появились театр для пенсионеров и военный музей

В Новосибирске отремонтировали модельную библиотеку имени Бориса Богаткова. Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирскую библиотеку имени Бориса Богаткова в Новосибирске отремонтировали и оснастили современным оборудованием. Это сделали в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», сообщили в мэрии.

В церемонии открытия принял участие мэр города Анатолий Локоть. Градоначальник назвал обновленную библиотеку современным информационным центром.

− Участие в нацпроекте позволяет не только обновлять материальную базу библиотек, но и пополнять книжный фонд. И важно, чтобы в этом фонде наряду с современными произведениями была классическая русская литература, − отметил глава Новосибирска.

Одним из основных направлений работы библиотеки является историко-патриотическое. Так, внутри появилась комната памяти «Блиндаж». Также в библиотеке оборудовали VR-зону. С ее помощью можно виртуально путешествовать по местам боевой славы, посещать города-герои и музеи.

Книжный фонд пополнила литература историко-патриотического профиля с акцентом на краеведение. Не зря библиотека носит имя поэта – героя Великой Отечественной войны Бориса Богаткова. Анатолий Локоть подчеркнул, что деятель культуры символизирует самоотверженность и героизм.

На церемонии открытия библиотеки также побывали гости из ДНР и ЛНР. Обновленный объект своими глазами увидели директор Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева и начальник отдела социально-культурной деятельности библиотечного дела и взаимодействия с общественностью министерства культуры Донецкой Народной Республики Илья Лазарев.

В библиотеке появились «Креатив-территория», зона для фриланса и собеседований, театральная площадка, а также зона отдыха. На прилегающей территории создали сквер с клумбами и скамейками.

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