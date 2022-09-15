Связаны ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничат движение по улицам Панфиловцев и Макаренко. Причем по последней улице и вовсе закроют проезд в районе дома №15. Связаны ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы.

— В районе дома №15 по улице Макаренко проезд будет закрыт до 30 сентября. До 5 октября будет на 2 метра сужена проезжая улицы Панфиловцев в районе дома №56, — сообщили в мэрии.

Муниципалитет напомнил водителям быть более внимательными и осторожными на дороге и руководствоваться знаками и различными информационными щитами.

Напомним, что с 8 по 11 октября будут введены временные ограничения движения по проезду Энергетиков.

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