Связаны ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске ограничат движение по улицам Панфиловцев и Макаренко. Причем по последней улице и вовсе закроют проезд в районе дома №15. Связаны ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы.
— В районе дома №15 по улице Макаренко проезд будет закрыт до 30 сентября. До 5 октября будет на 2 метра сужена проезжая улицы Панфиловцев в районе дома №56, — сообщили в мэрии.
Муниципалитет напомнил водителям быть более внимательными и осторожными на дороге и руководствоваться знаками и различными информационными щитами.
Напомним, что с 8 по 11 октября будут введены временные ограничения движения по проезду Энергетиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске ограничат движение по проезду Энергетиков
Ограничение будет действовать в ночное время с 8 по 11 октября (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер