В Новосибирске открыли вход в автостанцию из метро на железнодорожном вокзале

Вход будет работать с 5:45 до 24:00. Фото: Новосибирский метрополитен

В Новосибирске открыли вход в вестибюль новой автостанции на железнодорожном вокзале через станцию метро «Площадь Гарина-Михайловского». Ранее попасть в автовокзал пассажиры могли только с улицы. Однако для удобства людей, было решено открыть вход через метро.

— С 15 сентября открывается вход № 5а для прохода пассажиров через подземный пешеходный переход в вестибюль автостанции. Режим работы входа с 5:45 до 24:00 часов, — сообщили в городской подземке.

Напомним, что большая часть нового автовокзала располагается под землей. Теперь же она будет напрямую соединятся с метро. Открыли автостанцию 12 июля.

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