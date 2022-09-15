В Новосибирске открыли вход в автостанцию из метро на железнодорожном вокзале

Вход будет работать с 5:45 до 24:00. Фото: Новосибирский метрополитен
В Новосибирске открыли вход в вестибюль новой автостанции на железнодорожном вокзале через станцию метро «Площадь Гарина-Михайловского». Ранее попасть в автовокзал пассажиры могли только с улицы. Однако для удобства людей, было решено открыть вход через метро.
— С 15 сентября открывается вход № 5а для прохода пассажиров через подземный пешеходный переход в вестибюль автостанции. Режим работы входа с 5:45 до 24:00 часов, — сообщили в городской подземке.
Напомним, что большая часть нового автовокзала располагается под землей. Теперь же она будет напрямую соединятся с метро. Открыли автостанцию 12 июля.
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