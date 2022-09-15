Новосибирский театр кукол едет на V Международный фестиваль МакДонаха!

Фото: предоставлено театром «У моста»

Новосибирский театр кукол привезет на Фестиваль постановку самой популярной пьесы ирландского драматурга - «Королева красоты из Линейна». Макдонаха в специфике театра кукол не ставил никто в мире, и спектакль уже получил несколько наград на различных фестивалях. И эта «Королева красоты из Линейна», поставленная в жанре split-драма-фарс, разрывает в клочья все милые стереотипы, связанные именно с кукольным театром.

Вот как режиссёр Эльмира Куриленко поясняет творческий замысел:

- Противостояние двух женщин в пьесе мы показываем, как символ эгоизма, свойственного человеку в отношениях с близкими. И мать хочет быть счастливой, и дочь хочет быть счастливой, и её возлюбленный тоже...Это история в том, как в погоне за счастьем, в плену своего эгоизма, мы можем сломить не только ближнего, но и, заигравшись, уничтожить собственную жизнь…

Пятый Фестиваль пройдёт с 1 по 7 октября 2022 года и обещает быть незабываемым! Репертуар Фестиваля очень разнообразный, но всех объединяет любовь к парадоксальному и невероятному таланту «Тарантино от театра», как называют МакДонаха в Европе.

Кроме того, в программе Фестиваля - мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков из России. Как всегда будет насыщенная программа и вокруг фестиваля: «Парад рыжих», ирландские танцевальные вечера, а также «горячие ирландские денёчки» в местных пабах.

Контакты:

Штаб Фестиваля: +7 (342) 237 52 42, umosta2007@mail.ru

Пресс-штаб, аккредитация журналистов: Дарья Ворончихина, zritel@teatr-umosta.ru

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