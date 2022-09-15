Дело рассматривали в суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области вор обчистил дом и спрятал краденное на территории школы. Дело рассматривали в Венгеровском районном суде.
- Мужчина зашел в баню и украл оттуда стиральную машину. Из сеней дома вытащил бензопилу, термочайник, сушилку для белья, ковер, электроплиту, телевизор, аккумулятор, спиннинг с катушкой, пылесос. Все это он спрятал на территории школы, - говорится на сайте суда. – А еще часть – у себя дома.
Всего обвиняемый вынес имущества на 32 тысячи рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.
Мужчине дали условный срок.
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