Дело рассматривали в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вор обчистил дом и спрятал краденное на территории школы. Дело рассматривали в Венгеровском районном суде.

- Мужчина зашел в баню и украл оттуда стиральную машину. Из сеней дома вытащил бензопилу, термочайник, сушилку для белья, ковер, электроплиту, телевизор, аккумулятор, спиннинг с катушкой, пылесос. Все это он спрятал на территории школы, - говорится на сайте суда. – А еще часть – у себя дома.

Всего обвиняемый вынес имущества на 32 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Мужчине дали условный срок.

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